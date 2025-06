Trump | non voglio cambio regime in Iran

Donald Trump chiarisce la sua posizione sull'Iran: niente cambio di regime e niente caos. A bordo dell'Air Force One, ha espresso la volontà di mantenere la stabilità nella regione, confidando nel rispetto degli accordi. La chiamata con Netanyahu sottolinea l'importanza di una strategia equilibrata in un contesto insidioso. Un messaggio di cautela e diplomazia in un momento di alta tensione internazionale, che lascia spazio a molte interpretazioni sulle future mosse degli Stati Uniti.

16.20 "Non voglio vedere un cambio di regime in Iran". Lo ha detto Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano "caos e non vogliamo vedere caos", ha affermato Trump. Il presidente Usa ha chiamato il premier israeliano Netanyahu dopo le violazioni della tregua con l'Iran, ottenendo la promessa di rispettarla salvo l'attacco "simbolico" a un radar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - regime - iran - voglio

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La possibile tregua tra Israele e Iran, annunciata da Trump con scadenza alle 6 di stamani, rappresenta un barlume di speranza in un panorama di tensione crescente.

Translate post Non voglio vedere un cambio di regime in #Iran. Lo ha detto #DonaldTrump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano "caos e non vogliamo vedere caos", Vai su X

Dall'attacco iraniano ad una base americana in #Qatar, all'annuncio di #Trump di una tregua tra #Israele e il regime degli #Ayatollah, fino alle accuse... Vai su Facebook

Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu; Trump, non voglio cambio di regime in Iran, sarebbe caos; Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos».

Trump, non voglio cambio di regime in Iran, sarebbe caos - Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Si legge su ansa.it

Trump, non voglio un cambio di regime in Iran, sarebbe caos - Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. ansa.it scrive