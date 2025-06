Trump non voglio cambio di regime in Iran sarebbe caos

Donald Trump mette in guardia da un possibile cambio di regime in Iran, sottolineando i rischi di caos e instabilità. Durante un colloquio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, l’ex presidente ha espresso la sua posizione chiara: evitare interventi che possano destabilizzare ulteriormente la regione. La sua dichiarazione invita a riflettere sulle conseguenze di un cambiamento di regime e sulla necessità di mantenere la stabilità internazionale.

Non voglio vedere un cambio di regime in Iran. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano " caos e non vogliamo vedere caos", ha affermato Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, non voglio cambio di regime in Iran, sarebbe caos

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La possibile tregua tra Israele e Iran, annunciata da Trump con scadenza alle 6 di stamani, rappresenta un barlume di speranza in un panorama di tensione crescente.

Non voglio vedere un cambio di regime in #Iran. Lo ha detto #DonaldTrump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano "caos e non vogliamo vedere caos",

Meloni in Senato: "La situazione è complicata", ma siamo ancora "fiduciosi nella tregua" tra Iran e Israele e che si possa "andare alle negoziazioni" "Non sono d'accordo - ha rilevato la premier - che il caos sia stato generato da Trump", "mi sembrano semplifica

