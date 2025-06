Trump | La tregua è in vigore Per Netanyahu è vittoria storica ma l’Iran riprende arricchimento dell’uranio

In un contesto segnato da tensioni e speranze di pace, la tregua 232 tra Israele e Hamas sembra mantenersi, con il governo israeliano che promette una risposta ferma a eventuali violazioni. Dopo le accuse reciproche tra Teheran e Tel Aviv, le parole di Pezeshkian offrono un barlume di ottimismo: “Se Israele la rispetterà , anche l’Iran farà lo stesso”. Ma cosa riserverà il futuro in questa delicata fragile stabilità ?

Il governo israeliano ha annunciato questa mattina di aver accettato la proposta statunitense di un cessate il fuoco bilaterale, avvertendo però che "risponderĂ con forza" a qualsiasi violazione della tregua. Poi Teheran e Tel Aviv si sono accusati a vicenda di aver violato la tregua. Ora, il cessate il fuoco sembra reggere, Pezeshkian: “Se Israele la rispetterĂ lo farĂ anche l’Iran”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump: “La tregua è in vigore”. Per Netanyahu è vittoria storica ma l’Iran riprende arricchimento dell’uranio

Israele-Iran, Trump annuncia una tregua di 12 ore: “E’in vigore”. Teheran e Tel Aviv accettano. Governo Netanyahu: “Eliminata minaccia nucleare” - In un contesto di tensione e speranza, Trump annuncia una tregua di 12 ore tra Israele e Iran, ora in vigore, mentre Teheran e Tel Aviv accettano un fragile passo verso la stabilità .

Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Pezeshkian: No ad armi nucleari, solo i nostri diritti legittimi. Netanyahu: Vittoria storica - La Casa Bianca smentisce la CNN: Vuole screditare Trump; Iran-Israele, le news. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

