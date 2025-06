Trump la frase sull’articolo 5 della Nato scatena il caos

Dichiarazioni ambigue di Trump sull’Articolo 5 della NATO hanno scatenato un terremoto diplomatico, alimentando incertezza tra gli alleati e riaccendendo il dibattito sulla solidità dell’alleanza. Le sue parole, piene di sfumature, hanno suscitato preoccupazioni su possibili crisi future e sulla coesione tra gli Stati membri. Ma cosa significa davvero questa frase? E quali sono le ripercussioni per la sicurezza internazionale? Scopriamolo insieme.

Sul volo verso l'Europa, a bordo dell' Air Force One, il presidente americano Donald Trump ha sollevato interrogativi significativi riguardo alla stabilità dell' Alleanza Atlantica. Rispondendo a una domanda su una possibile crisi all'interno della Nato, Trump ha sottolineato con un tono ambiguo: "Dipende dalla definizione. Ci sono diversi modi per definire l'Articolo 5". Queste parole, pronunciate in un momento di tensione globale, hanno suscitato preoccupazioni sulla solidità della cooperazione internazionale.

