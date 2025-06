Trump | Israele-Iran tregua di 12 ore poi la guerra si concluderà Svolta dopo i raid telefonati di Teheran sulle basi Usa in Qatar

Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza. Alle 6 ora italiana, scatta un paio di ore di tregua, simbolo di un possibile passo verso la pace. Il presidente Usa si congratula con Iran e Israele, lodando il coraggio e l'intelligenza di aver deciso di mettere fine a questa lunga crisi. Resta da vedere se sarĂ il preludio a una risoluzione duratura o solo a una pausa temporanea.

Il cessate il fuoco scatterĂ  alle 6 ora italiana. Il presidente Usa: «Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il coraggio e l'intelligenza di porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata la Guerra dei 12 giorni».

