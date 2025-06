Trump | Iran non potrà più arricchire uranio

Mentre Donald Trump, a bordo dell'Air Force One in viaggio verso il vertice NATO, lancia un messaggio deciso all'Iran: niente arricchimento di uranio e nessuna arma nucleare, con la promessa che Teheran possa invece diventare una potenza commerciale. Tuttavia, il regime di Teheran si prepara a rispondere, valutando i danni e le possibili mosse future in un clima di crescente tensione internazionale. La partita tra diplomazia e interessi strategici si fa sempre più complessa.

Donald Trump in volo sull'Air Force One diretto al vertice Nato avverte l'Iran: "Non avranno l'arricchimento e non avranno un'arma nucleare. Diventeranno una grande nazione commerciale". Di diverso avviso il regime di Teheran che ha fatto sapere di essere al lavoro per valutare i danni e.

G7, dichiarazione dei leader, firma anche Trump: “L’Iran non potrà mai avere l’atomica” - La firma di Trump nel documento dei leader del G7 rappresenta un passo importante verso la stabilità in Medio Oriente, riaffermando l’impegno globale per la pace.

