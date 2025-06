Trump infuriato con Iran e Israele | Non sanno cosa c fanno Telefonata di fuoco a Netanyahu

La tensione tra Iran e Israele si riaccende, alimentata da attacchi incrociati e dichiarazioni infuocate. Donald Trump, furioso, ha chiamato Netanyahu in una telefonata di fuoco, accusando entrambe le parti di aver violato il cessate il fuoco ormai fallito. Mentre la tregua naufraga sotto il peso dei sospetti e delle smentite, il mondo osserva con preoccupazione l’escalation di un conflitto che rischia di infiammare tutta la regione.

La tregua annunciata è stata affossata dagli attacchi, incrociati come le accuse e le smentite di Israele e Iran. Il presidente Donald Trump sostiene che Israele e Iran hanno violato i termini del cessate il fuoco con attacchi, nonostante la scadenza anticipata di martedì per la cessazione delle ostilità . Trump, in un commento ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il vertice NATO all'Aja, ha espresso delusione per i continui raid. "L'hanno violato, ma anche Israele l'ha violato", ha detto Trump sull'Iran. E ha aggiunto: "Non sono contento di Israele. Riporta a casa i tuoi piloti. 🔗 Leggi su Iltempo.it