Trump | il cessate il fuoco tra Israele e Iran è ora in vigore | Media Teheran confermano | Missili su Beer Sheva nella notte | quattro morti

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: mentre il cessate il fuoco tra Israele e Iran entra in vigore, Teheran conferma lanci di missili su Beer Sheva, causando quattro vittime. Dopo gli attacchi alle basi statunitensi in Qatar e Iraq, l'Iran aveva avvertito gli USA in anticipo per ridurre i danni. Crosetto rassicura sulla sicurezza dei militari italiani presenti nell’area. Situazioni delicate e in continuo mutamento, un quadro che richiede attenzione costante.

L'annuncio dopo l'attacco di Teheran alle basi Usa in Qatar e Iraq: l'Iran aveva avvertito in anticipo gli americani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro".

Guerra Israele-Iran, scontro Macron-Trump, Emmanuel: “Discutiamo per cessate il fuoco”, tycoon: “Non mi interessa, voglio resa Teheran” – VIDEO - Lo scenario internazionale si infiamma con tensioni tra Israele, Iran e le potenze mondiali. Trump attacca Macron, accusandolo di cercare visibilità con dichiarazioni sbagliate sul G7 e il conflitto medio orientale.

