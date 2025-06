Trump | Il cessate il fuoco è ora in vigore non violarlo | Israele | Eliminata la minaccia nucleare dell' Iran | Teheran conferma la tregua

La tensione tra Iran, Israele e gli Stati Uniti rimane al centro dell'attenzione mondiale, con il cessate il fuoco 232 ora in vigore che chiede di essere rispettato. Tra minacce nucleari eliminate e l’imprevedibile scenario dei raid missilistici di Teheran, la pace si fa ancora più fragile. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo per garantire stabilità e sicurezza nella regione?

Nella notte la Repubblica Islamica ha lanciato missili su Beer Sheva, provocando quattro morti. Prima di attaccare la base americana in Qatar, l'Iran aveva avvertito in anticipo per minimizzare i danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it