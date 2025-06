Trump furioso | Israele e Iran hanno violato il cessate il fuoco non sanno più cosa c fanno

L’ex presidente Donald Trump si scatena sui social, accusando Israele e Iran di aver violato il cessate il fuoco e minacciando sanzioni drastiche. La tensione è palpabile, mentre lui ribadisce che nessuno subirà danni e insiste sulla ferma posizione contro le attività nucleari dell’Iran. In un clima di alta tensione, le prossime mosse potrebbero cambiare gli equilibri della regione. Ma cosa potrebbe succedere davvero?

" Israele non attaccherà l'Iran. Tutti gli aerei torneranno a casa, mentre faranno un saluto amichevole all'Iran. Nessuno sarà ferito, il cessate il fuoco è in vigore!". Così Donald Trump insiste su Truth aggiungendo in un altro post che "l'Iran non ricostruirà più le sue strutture nucleari". In un altro post ancora aveva scritto "Israele. Non sganciate quelle bombe. Se lo fate, è una violazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump furioso: "Israele e Iran hanno violato il cessate il fuoco, non sanno più cosa c... fanno"

In questa notizia si parla di: iran - israele - trump - cessate

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita - In un momento di grande tensione mediorientale, Trump annuncia con entusiasmo un importante accordo tra Iran e Israele: un cessate il fuoco di 12 ore che potrebbe segnare la fine della guerra.

Translate postTrump, lo sfogo contro Israele e Iran: "Hanno violato il cessate il fuoco, non sanno cosa c***o stanno facendo" Vai su X

Trump ha perso la calma. Dopo essersi intestato il raggiungimento di un cessate il fuoco tra Israele e Iran e averlo comunicato in pompa magna su tutti i mezzi di comunicazione, ha visto la tregua vacillare. “Non sganciate quelle bombe. Se lo fate, è una violaz Vai su Facebook

La tregua salta subito. Trump attacca Netanyahu: Non bombardare. E si sfoga: Israele e Iran non sanno più cosa c… fanno. Cambio di regime? No, sarebbe caos; Il cessate il fuoco tra Iran e Israele, annunciato da Trump, sembra essere già saltato; Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E dice a Netanyahu: non sganciare bombe, sarebbe grave violazione.

Tregua Iran Israele a rischio, Trump insiste sul cessate il fuoco: “Non sanno cosa stanno facendo”. E chiama Netanyahu - Tregua Iran Israele a rischio: caos sul cessate il fuoco tra i due Paesi, con violazioni da una parte e dall’altra. Come scrive msn.com

Trump: 'Sia Israele sia l'Iran hanno violato il cessate il fuoco' - LIVE BLOG - Allarmi risuonati anche nella base italiana in Libano (ANSA) ... Si legge su ansa.it