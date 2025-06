Trump furioso contro Israele e Iran | Non sanno cosa stanno facendo

L’ultima crisi tra Israele e Iran scuote il mondo intero. Dopo l’annuncio di una possibile tregua, la situazione è subito peggiorata, con Trump che si infuria e accusa entrambe le parti di agire senza consapevolezza. In un momento delicato come questo, le parole del presidente Usa risuonano come un monito forte: la stabilità internazionale è a rischio e il futuro della pace appare incerto. La domanda ora è: come evolverà questa intricata vicenda?

Dopo l’annuncio di Trump sulla tregua tra Iran e Israele, il mondo è con il fiato sospeso. Purtroppo, la tregua è stata subito violata e prima di partire per il vertice della Nato all’Aja, il Presidente Usa ha accusato i due Stati di non sapere quello che fanno e, in una dura telefonata con Netanyahu, ha preteso la fine delle ostilità. Servizio di Caterina Dall’Olio. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump furioso contro Israele e Iran: “Non sanno cosa stanno facendo”

