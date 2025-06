Trump frena su ' aggressione russa' in dichiarazione Nato

Donald Trump si mostra cauto e indeciso sulla questione dell'aggressione russa, lasciando aperta la possibilità di approfondire la posizione ufficiale. Alla domanda sui timori di un confronto NATO sulla Russia, il tycoon ha risposto con un sorriso enigmatico, menzionando un possibile accordo con Putin e un aiuto richiesto dall'omologo russo. La sua dichiarazione apre nuovi scenari sul ruolo degli Stati Uniti in un contesto internazionale complesso e in evoluzione.

"Dovrò dargli un'occhiata": Donald Trump ha risposto così ai reporter sull'Air Force One alla domanda se sarebbe d'accordo se nella dichiarazione finale del vertice Nato si parlasse di aggressione da parte della Russia. "Ma, sapete, mi piacerebbe vedere un accordo con la Russia. Come sapete, Vladimir (Putin ndr) mi ha chiamato. Mi ha chiesto: 'posso aiutarla con l'Iran?'. Gli ho detto: 'No, non ho bisogno di aiuto con l'Iran. Ho bisogno di aiuto con lei'. E spero che riusciremo a raggiungere un accordo con la Russia. È un peccato che la settimana scorsa siano morti 6000 soldati. La settimana scorsa sono morti altri 6500 soldati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump frena su 'aggressione russa' in dichiarazione Nato

In questa notizia si parla di: trump - aggressione - dichiarazione - nato

