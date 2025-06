Trump esplode | Israeliani e Iraniani hanno infranto il cessate il fuoco caos totale

Il fragile equilibrio in Medio Oriente è stato scosso nuovamente: tra tensioni crescenti e violazioni del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, Israele e Iran si affrontano in un caos totale. Donald Trump esplode di rabbia, accusando entrambe le parti di aver infranto gli accordi e minacciando conseguenze imprevedibili. La situazione si fa sempre più incandescente, e il mondo osserva con preoccupazione mentre il conflitto rischia di scatenare una crisi globale.

Roma - Il cessate il fuoco USA mediato è stato violato da Israele e Iran, con attacchi reciproci nonostante il brokeraggio statunitense e lo sdegno di Trump. Il presidente Donald Trump ha dichiarato ieri, 24 giugno 2025, che sia Israele sia Iran hanno infranto il cessate il fuoco concordato poche ore prima, esprimendo forte disappunto, in particolare nei confronti di Tel Aviv. Secondo fonti militari israeliane, l'IDF avrebbe lanciato un attacco simbolico contro un radar nei pressi di Teheran in risposta al lancio di due missili iraniani poco dopo l'avvio della tregua. Le autorità di Teheran, tuttavia, hanno negato ogni responsabilità, sostenendo che Israele ha colpito per primo, sempre dopo la tregua.

