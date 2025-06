Trump e il vertice Nato il messaggio di Rutte | Tutti firmano per aumento spese

Donald Trump si prepara al vertice Nato di L'Aja, portando con sé un messaggio chiaro: l'importanza di aumentare le spese militari. Intanto, Rutte e gli altri leader firmano un impegno unanime per rafforzare la difesa collettiva. In un contesto internazionale sempre più complesso, la riunione promette di essere cruciale nel definire il futuro della sicurezza europea e globale. La sfida è aperta e le strategie si intensificano.

(Adnkronos) – Donald Trump si prepara al vertice Nato dell'Aja, nei Paesi Bassi. Sul tavolo, l'aumento delle spese militari invocato dal presidente degli Stati Uniti. "Sono diretto al vertice della Nato che, nel peggiore dei casi, sarà molto più calmo di quello che ho dovuto affrontare con Israele e Iran. Non vedo l'ora di vedere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

