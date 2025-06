trump e il cessate il fuoco iran israele

Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Iran e Israele, ma la situazione rimane incerta. Mentre Israele accusa Teheran di aver violato l’accordo e minaccia una risposta decisa nel cuore di Teheran, le tensioni sono alle stelle. Tuttavia, l’Iran, che non ha interesse a riprendere le ostilità, cerca di mantenere la calma. La vera domanda ora è: il fragile equilibrio reggerà o si rischia una escalation?

Mentre scriviamo non sappiamo se il cessate il fuoco proclamato da Trump stamane reggerà. In mattinata Israele ha affermato che sarebbe stato violato dall’Iran, con il ministro della Difesa Israel Katz che ha minacciato di rispondere con forza “nel cuore di Teheran”. Ovviamente, nulla di vero, non tanto per le smentite di Teheran, che pure stanno, quanto perché l’Iran non ha alcun interesse a riprendere le ostilità, dal momento che, avendo dato una straordinaria prova resilienza anche di fronte alle minacce americane, ha vinto la partita. Visto che ciò è chiaro a tutto il mondo, il partito della guerra israelo-americano tenterà di mandarlo all’aria, giovandosi anche della disinformazione mediatica, sulla quale possono contare grazie ai loro fidati corifei. 🔗 Leggi su It.insideover.com