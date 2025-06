Trump dà l’ordine alla Nato e Meloni scatta sull’attenti ma sulle spese militari ancora non c’è accordo

Tra tensioni e divergenze, l’ultima richiesta di Trump di destinare il 5% del Pil alla difesa mette in discussione l’unità dei 32 alleati della NATO. Mentre Meloni si mostra pronta a rispettare gli ordini, le reazioni tra le capitali indicano che, sulla questione delle spese militari, ancora non c’è accordo. La proposta di Rutte, che combina spese di difesa e sicurezza, potrebbe rappresentare una via di compromesso...

Al di là dell'idea di unità che si intende trasmettere, tra i 32 alleati della Nato serpeggiano divisioni e recriminazioni. La richiesta di Donald Trump di mettere sul piatto il 5% del Pil per la difesa ha generato diverse reazioni, tra le capitali, di contrarietà. La formula del segretario generale Mark Rutte – il 3,5% in spese per la difesa classiche +1,5 in spese per la sicurezza in generale – ha cercato di offrire una sponda o, meglio, un'ancora a paesi con problemi di bilancio e che ora si sentono costretti ad aumentare di molto le spese militari. Distinguo e recriminazioni sul target del 5%.

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

C'è chi si piega agli ordini di Trump. E chi dice no. Pedro Sanchez ha scelto ancora una volta la seconda. Il premier spagnolo ha rifiutato l'aumento delle spese militari al 5% del PIL, come indicato dalla Nato e dal nuovo segretario Rutte dopo le richieste di Tru

