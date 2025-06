Trump contro Israele e Iran | Due Paesi che non sanno che c… stanno facendo

Donald Trump, furioso e amareggiato, si scaglia contro Israele e Iran dopo la violazione del cessate il fuoco da lui stesso annunciato, sottolineando come due nazioni ormai si siano smarrite nel loro lungo e sanguinoso scontro. A poche ore dal suo viaggio verso il vertice NATO all’Aja, le sue parole rivelano una frustrazione crescente e un'inedita preoccupazione per un conflitto che rischia di sfuggire a ogni controllo. Ma cosa potrebbe accadere ora?

Donald Trump furioso con Israele e Iran dopo la violazione del cessate il fuoco da lui annunciato. “In pratica abbiamo due Paesi che hanno combattuto così a lungo e così duramente da non sapere più che c.o stanno facendo”. Così il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One diretto al vertice Nato all’Aja. Il tycoon ha espresso disappunto nei confronti di Israele e Iran per il protrarsi degli attacchi dopo il suo annuncio del cessate il fuoco. “L’hanno violato, ma anche Israele l’ha violato”, ha affermato Trump. “Non sono contento di Israele”, ha poi aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump contro Israele e Iran: “Due Paesi che non sanno che c… stanno facendo”

