Trump | Cambio di regime a Teheran sarebbe il caos

L'ipotesi di un cambio di regime a Teheran suscita preoccupazioni di caos e instabilità. Donald Trump, intervistato a bordo dell'Air Force One, ha espresso chiaramente la sua posizione: “Non vogliamo vedere caos”. La stabilità in Iran rimane un tema delicato, e le tante sfide nel mantenere l’equilibrio geopolitico continuano a tenere banco sulla scena internazionale.

Non voglio vedere un cambio di regime in Iran. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. I cambi di regime creano "caos e non vogliamo vedere caos", ha affermato Trump.

Tregua Israele Iran, Trump: «Non ci saranno altre violazioni. Non voglio il cambio di regime a Teheran, sarebbe il caos» - La possibile tregua tra Israele e Iran, annunciata da Trump con scadenza alle 6 di stamani, rappresenta un barlume di speranza in un panorama di tensione crescente.

