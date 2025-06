Trump arrivato nei Paesi Bassi per il vertice Nato

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appena atterrato all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, segnando l’inizio della sua partecipazione al vertice NATO nei Paesi Bassi. Un evento di grande rilievo che promette discussioni cruciali sulla sicurezza internazionale e le alleanze strategiche. La presenza di Trump in questa prestigiosa cornice internazionale sottolinea l’importanza della cooperazione transatlantica nel contesto geopolitico attuale. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato nei Paesi Bassi, dove parteciperà al vertice Nato. L' Air Force One è atterrato all' aeroporto Schiphol di Amsterdam. (ANSA-AFP).

