Trump annuncia una tregua di 12 ore ma Israele accusa l' Iran | Ha lanciato altri 2 missili colpiremo con forza nel cuore di Teheran

In un crescendo di tensioni e annunci shock, Trump dichiara una tregua di 12 ore mentre Israele intercetta missili balistici e minaccia rappresaglie dure. La regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto: la situazione si svela come un delicato equilibrio di potere e strategia. Restate con noi per seguire gli sviluppi di questa cruciale crisi internazionale, dove ogni mossa potrebbe cambiare il corso degli eventi.

L'annuncio di Trump: «Tregua in vigore dalle 6, rispettatela». Israele intercetta missili balistici, Katz annuncia la rappresaglia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump annuncia una tregua di 12 ore, ma Israele accusa l'Iran: «Ha lanciato altri 2 missili, colpiremo con forza nel cuore di Teheran»

Israele-Iran, Donald Trump annuncia cessate il fuoco: "Tregua durerà 12 ore, poi la 'guerra dei 12 giorni' sarà ufficialmente finita" - In un mondo sempre più teso, l'annuncio di Donald Trump di un cessate il fuoco tra Israele e Iran rappresenta un momento di speranza e incertezza.

Guerra #Israele-#Iran: Donald #Trump annuncia la tregua e la fine della guerra, "Un grande giorno per il Medio Oriente" Vai su X

#IranIsraelConflict "La tregua è ora in vigore", annuncia #Trump su Truth. Israele revoca l'obbligo per i residenti di restare accanto alle zone... Vai su Facebook

Trump annuncia la tregua, anche Israele accetta: “Raggiunti i nostri obiettivi”; Israele: «Raggiunti obiettivi contro l’Iran». Ok a proposta Trump di cessate il fuoco; L'annuncio di Trump, la conferma di Israele e Iran: c'è una tregua.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: "La tregua è in vigore, non violatela" - Iran e Israele, in guerra dal 13 giugno, hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe portare a una "fine ufficiale" della guerra. msn.com scrive

Tregua Iran-Israele, gli effetti sulle borse: l'Europa apre positiva, Milano +1,45%. Petrolio e gas in caduta - Le Borse europee festeggiano la tregua in Iran iniziata alle 6 di questa mattina, come annunciato dal presidente americano, Donald Trump. Come scrive ilgazzettino.it