Trump annuncia tregua di 12 ore tra Israele e Iran Non violatela!

In un momento di grande tensione internazionale, Donald Trump ha annunciato su Truth il cessate il fuoco tra Israele e Iran, una tregua di 12 ore che potrebbe rappresentare una svolta nella regione. L’appello? “Per favore non violatelo!” invita alla responsabilità collettiva per consolidare questa fragile speranza di pace. Ma quanto durerà questa pausa? La comunità globale resta in allerta, sperando che sia il primo passo verso un dialogo duraturo e pacifico.

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il cessate il fuoco tra Israele e Iran “è ora in vigore”. Lo ha annunciato Donald Trump sul social Truth. “Per favore non violatelo!” ha aggiunto. L’annuncio della tregua era avvenuto qualche ora prima sempre su Truth: “Congratulazioni a tutti! E’ stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un cessate il fuoco completo e totale (tra circa 6 ore da oggi, quando Israele e Iran avranno terminato e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, a quel punto la guerra sarà considerata finita! Ufficialmente, l’Iran inizierà il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il cessate il fuoco e, alla 24a ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

