Trump annuncia tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran

In un annuncio sorprendente, Donald Trump ha rivelato che tra appena sei ore Iran e Israele attueranno un cessate il fuoco totale di 12 ore, segnando un possibile passo verso la pace in una regione storicamente turbolenta. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, apre nuovi scenari e speranze di dialogo tra due attori chiave del Medio Oriente. Ma cosa riserverà il futuro? Solo il tempo potrà dirlo, mentre le tensioni si calmano...

Donald Trump ha annunciato che l' Iran e Israele hanno concordato un " cessate il fuoco completo e totale" di 12 ore che entrerà in vigore tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso". "Ufficialmente, l'Iran inizierà il cessate il fuoco" tra sei ore e "alla dodicesima ora, lo inizierà Israele", ha spiegato Trump su Truth precisando che se la tregua durerà per 24 ore "sarà salutata la fine della guerra dei dodici giorni ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia, tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran

