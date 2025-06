Trump annuncia | Raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e Iran

una lunga e dolorosa escalation di conflitti. Questa storica intesa rappresenta un passo importante verso la stabilità e la pace nella regione, suscitando speranze di un futuro più sicuro per tutti. Tuttavia, resta fondamentale monitorare attentamente l’evolversi della situazione, affinché questo momento possa segnare un vero cambiamento duraturo e positivo.

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco tra Israele e Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di “non violarlo”. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato sul suo social network Truth che il cessate il fuoco tra Iran e Israele “è ora in vigore”. « Desidero congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto la resistenza, il coraggio e l’intelligenza di porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata “LA GUERRA DEI 12 GIORNI”», ha scritto Trump sul suo social Truth Social. Sebbene un funzionario iraniano abbia confermato l’accettazione del cessate il fuoco, il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araqchi ha affermato che non ci sarebbe stata alcuna cessazione delle ostilità a meno che Israele non avesse interrotto i suoi attacchi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it