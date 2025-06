Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran | Per favore non violatela! La guerra dei 12 giorni può finire qui

In un momento di grande tensione nel Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato una tregua tra Israele e Iran, offrendo un respiro di speranza in una regione martoriata dai conflitti. L’appello a rispettare il cessate il fuoco, già in vigore dalle prime luci italiane, rappresenta un passo importante verso la de-escalation. Riusciranno queste 12 ore di pace a segnare un punto di svolta? Il futuro dipenderà dal rispetto reciproco e dalla volontà di dialogo.

L’annuncio l’ha dato Donald Trump quando in Italia era già notte con un post sui social media, poi all’alba è arrivata la conferma dai media locali: tra Israele e Iran c’è la tregua. «Il cessate il fuoco è in vigore. Per favore, non violatelo!», è stato poi l’appello di Trump di stamattina. La tregua è scattata alle 6 ora italiana e durerà 12 ore, secondo quanto anticipato dal presidente Usa. L’accordo è stato preceduto da una serie di attacchi incrociati tra i due Paesi, ai quali ha fatto riferimento diretto lo stesso Trump nel suo primo post. «È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso), per 12 ore, dopodiché la guerra sarà considerata FINITA », ha scritto il presidente intorno a mezzanotte con quell’uso delle maiuscole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran: «Per favore, non violatela! La guerra dei 12 giorni può finire qui»

