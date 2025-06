Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran | La guerra finirà La svolta dopo i raid telefonati degli ayatollah sulle basi Usa in Qatar Nella notte nuova ondata di missili da Teheran | tre morti

In un'inaspettata svolta diplomatica, Donald Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran, segnando la fine di 12 giorni di conflitto. Dopo una serie di raid telefonati e una nuova ondata di missili da Teheran, la pace sembra finalmente possibile: il cessate il fuoco scatterĂ alle 6 ora italiana. Il presidente Usa si congratula con entrambi i paesi per aver dimostrato coraggio e intelligenza in questa difficile crisi, aprendo una nuova speranza di stabilitĂ nella regione.

Il cessate il fuoco scatterĂ Â alle 6 ora italiana. Il presidente Usa: «Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il coraggio e l'intelligenza di porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata la Guerra dei 12 giorni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump annuncia la tregua tra Israele e Iran: «La guerra finirà ». La svolta dopo i raid "telefonati" degli ayatollah sulle basi Usa in Qatar. Nella notte nuova ondata di missili da Teheran: tre morti

Israele-Iran, Donald Trump annuncia cessate il fuoco: "Tregua durerĂ 12 ore, poi la 'guerra dei 12 giorni' sarĂ ufficialmente finita" - In un mondo sempre piĂą teso, l'annuncio di Donald Trump di un cessate il fuoco tra Israele e Iran rappresenta un momento di speranza e incertezza.

