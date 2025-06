Trump annuncia la tregua tra Iran e Israele | La guerra è finita Nella notte nuovi raid da Teheran | 4 morti Scambio di messaggi per evitare nuovi attacchi

Un clima di tensione e speranza si intreccia nel cuore del Medio Oriente: Donald Trump annuncia una tregua storica tra Iran e Israele, dopo notti di violenti scontri e tragici bilanci. La pace sembra un passo possibile, grazie anche a un delicato scambio di messaggi che mira a prevenire ulteriori escalation. Ma cosa riserva il futuro in questa regione instabile? La risposta potrebbe cambiare gli equilibri di tutta la zona.

Roma, 24 giugno 2025 – E' iniziato stamattina il cessate il fuoco tra Iran e Israele annunciato dal presidente Usa Donald Trump, dopo che nella notte ci sono stati ulteriori lanci missilistici che hanno provocato quattro morti a Be'er Sheva, nello Stato ebraico. Dieci giorni dopo l'inizio del conflitto tra Iran e Israele, a 48 ore dall'attacco americano contro i siti nucleari di Teheran e poco dopo la rappresaglia iraniana contro una base Usa in Qatar, Trump annuncia la tregua con un post su pubblicato Truth alle 18.10 ora americana (poco dopo la mezzanotte in Italia). "Ufficialmente, l'Iran inizierĂ " il cessate il fuoco "tra sei ore e, alla dodicesima ora, lo inizierĂ Israele", ha spiegato il tycoon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia la tregua tra Iran e Israele: “La guerra è finita”. Nella notte nuovi raid da Teheran: 4 morti. Scambio di messaggi per evitare nuovi attacchi

