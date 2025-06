Trump annuncia la tregua ma Israele accusa l' Iran | Ha lanciato due missili | La diretta

Nel cuore di una tensione crescente, Trump annuncia un cessate il fuoco, sperando in una svolta diplomatica. Tuttavia, le accuse di Israele contro l’Iran si fanno sempre più pesanti, con lanci di missili su Beersheba e raid "telefonati" che rischiano di trascinare la regione in un pericoloso conflitto. La calma sembrava vicina, ma gli eventi di questa notte potrebbero cambiare tutto, lasciando il mondo con il fiato sospeso.

Trump annuncia il cessate il fuoco. La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Nella notte missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | Teheran: d'accordo se si fermano attacchi | Missili su Beer Sheva nella notte: tre morti - Un'ombra di speranza si affaccia sulla cruciale regione mediorientale: Donald Trump annuncia un possibile cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre Teheran accorda di fermare le ostilità se gli attacchi di notte su Be'er Sheva si fermano.

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco con l'Iran, Israele accetta: "Raggiunti tutti gli obiettivi"; Media iraniani annunciano la tregua con Israele. Trump su Truth: Non violatela - Riapre lo spazio aereo in Israele; Trump: "È scattata la tregua, non violatela!".

Israele: nuovo lancio di missili dall'Iran dopo tregua annunciata da Trump - Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Israele e Iran è entrato in vigore alle 7:30 ora di Teheran e le 7:00 di Tel Aviv (le 6 in Italia)

Guerra Israele-Iran in diretta, Trump annuncia tregua di 12 giorni, missili iraniani a Be'er Sheva causano 4 morti nella notte - Quattro persone sono morte a Beer Sheeva, nel sud di Israele, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile lanciato dall'Iran nella scorsa notte, prima dell'inizio del cessate il fuoco.