Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | Teheran | d' accordo se si fermano attacchi | Missili su Beer Sheva nella notte | tre morti

Un'ombra di speranza si affaccia sulla cruciale regione mediorientale: Donald Trump annuncia un possibile cessate il fuoco tra Israele e Iran, mentre Teheran accorda di fermare le ostilità se gli attacchi di notte su Be’er Sheva si fermano. Dopo l’attacco alle basi americane in Qatar e Iraq, l’Iran aveva avvertito in anticipo, minimizzando i danni. Crosetto rassicura: “I militari italiani nell’area sono al sicuro”. Resta da capire se questa tregua porterà stabilità duratura o solo una fragile pausa.

L'annuncio dopo l'attacco di Teheran alle basi Usa in Qatar e Iraq: l'Iran aveva avvertito in anticipo gli americani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it