Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran | La guerra dei 12 giorni è finita | Teheran conferma

In un sorprendente passo verso la stabilità, Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Iran, ponendo fine a 12 giorni di conflitto. Dopo le tensioni e l’attacco di Teheran alle basi statunitensi in Qatar e Iraq, le parti sembrano aprire una nuova fase di dialogo. Crosetto rassicura: "I militari italiani nell’area sono al sicuro". Ma cosa riserverà il futuro in questa intricata crisi geopolitica?

L'annuncio dopo l'attacco di Teheran alle basi Usa in Qatar e Iraq: l'Iran aveva avvertito in anticipo gli americani per minimizzare i danni. Crosetto: "I militari italiani nell'area sono al sicuro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: "La guerra dei 12 giorni è finita" | Teheran conferma

In questa notizia si parla di: teheran - iran - trump - annuncia

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

Israele-Iran,l’ultimatum di Trump:”Due settimane a Teheran.I colloqui europei sono inutili”. Il ministro degli Esteri francese aveva aperto alla via diplomatica:”Araghchi ha dato la sua disponibilità a proseguire i negoziati”. Idf annuncia: “Prepararsi a una guerra p Vai su X

Israele affonda i colpi in Iran. Centinaia di morti, centrata la tv di Stato. Teheran: reagiremo. Netanyahu annuncia che l’obiettivo è la guida suprema Khamenei. E ottiene il via libera dell’Occidente. Al G7 Trump blocca l’invito alla diplomazia. Spazio solo alla gu Vai su Facebook

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; Guerra Iran, Trump: «Tregua di 12 ore tra Teheran e Israele. Poi la guerra dei 12 giorni sarà finita».

Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele - Una serie di potenti esplosioni nella capitale iraniana avvenute intorno alle 23 italiane, dopo che l'esercito israeliano aveva intimato l'evacuazione dei residenti di un'area nel centro di Teheran, ... Si legge su repubblica.it

Guerra Iran, Trump: «Tregua di 12 ore tra Teheran e Israele. Poi la guerra dei 12 giorni sarà finita» - Trump ha annunciato che l'Iran e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 12 ore. Scrive ilmessaggero.it