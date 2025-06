Trump annuncia il cessate il fuoco | Israele non sganci bombe e richiami i suoi piloti | L' esercito accusa l' Iran | Lanciato un altro missile risponderemo

In un clima di tensione crescente, Donald Trump annuncia un cessate il fuoco in Israele, chiedendo ai suoi piloti di non sganciare bombe. L’esercito israeliano accusa l’Iran di aver lanciato un altro missile e promette una risposta decisa. Teheran respinge le accuse, affermando di aver solo ripristinato il proprio programma nucleare. Nella notte, i missili iraniani colpiscono Beer Sheva, lasciando diverse vittime. La regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri di potere.

Teheran replica: "Nessuna violazione, ripristino programma nucleare". Nella notte la Repubblica Islamica ha lanciato missili su Beer Sheva, provocando alcune vittime.

Trump annuncia, tra 6 ore cessate il fuoco tra Israele e Iran - In un annuncio sorprendente, Donald Trump ha rivelato che tra appena sei ore Iran e Israele attueranno un cessate il fuoco totale di 12 ore, segnando un possibile passo verso la pace in una regione storicamente turbolenta.

