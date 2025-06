Trump annuncia il cessate il fuoco Israele accetta | Abbiamo vinto noi Raggiunti tutti gli obiettivi

In un clima di tensione e speranza, Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Palestina, con Teheran che conferma la sua entrata in vigore alle 6 ora italiana. Dopo notti di combattimenti e attacchi, il tentativo di pace si fa strada tra sirene e esplosioni. La comunità internazionale guarda con attenzione, sperando che questa sia la prima pagina di un nuovo capitolo di stabilità e dialogo duraturo.

Teheran conferma l’entrata in vigore del cessate il fuoco con Israele alle 6 ora italiana. È la prima dichiarazione ufficiale dopo l’annuncio unilaterale di Trump. Ma nella notte missili iraniani hanno colpito Beer Sheva causando tre vittime. Sirene a Tel Aviv, esplosioni a Gerusalemme. Casa Bianca: “Accordo mediato dal Qatar”. Trump parla di “fine della guerra dei 12 giorni” e sogna pace eterna tra i due Paesi. 08:24 – Netanyahu: accettiamo il cessate il fuoco, raggiunti tutti gli obiettivi nella guerra contro l’Iran Israele ha accettato la proposta di cessate il fuoco bilaterale avanzata dal presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump annuncia il cessate il fuoco, Israele accetta: “Abbiamo vinto noi. Raggiunti tutti gli obiettivi”

