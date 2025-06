Trump ammonisce Netanyahu | Ho bisogno che Israele si calmi Non sganciate quelle bombe

In un momento di crescente tensione nella regione, Donald Trump interviene con fermezza, chiedendo a Israele di calmarsi e di evitare escalation militari. Con parole decise, il presidente americano insiste affinché le ostilità siano messe da parte, promuovendo una strategia di de-escalation. Questo messaggio, trasmesso attraverso i canali ufficiali, evidenzia il ruolo degli Stati Uniti nel tentativo di mantenere la pace e prevenire una crisi più ampia.

« Ho bisogno che Israele si calmi ». Così, con parole secche e inequivocabili, il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha intimato a Israele di fermare ogni attacco contro l’Iran. Il messaggio, lanciato prima dal palco digitale di Truth Social e poi ribadito di fronte alla stampa, sottolinea la condotta ferma della Casa Bianca: « Israele non attaccherĂ l’Iran. Tutti gli aerei faranno dietrofront e torneranno alle loro basi, salutando amichevolmente l’Iran con un’onda aerea. Nessuno verrĂ ferito, il cessate il fuoco è in vigore! Grazie per l’attenzione su questo tema!», ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump ammonisce Netanyahu: “Ho bisogno che Israele si calmi. Non sganciate quelle bombe”

