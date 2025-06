Truffatori a caccia di affari nel Lazio | chiamano a nome della Regione per il cambio del gestore del gas

Attenzione, cittadini del Lazio: truffatori si spacciano per funzionari regionali per raggirare e ingannare. Questi falsi operatori chiamano a nome della Regione proponendo cambi di fornitore del gas a prezzi stracciati, ma si tratta di un inganno. La regione ha chiarito che non si occupa di questa gestione, quindi è fondamentale restare vigili e diffidare da offerte troppo allettanti. Per informazioni ufficiali, affidatevi sempre alle fonti ufficiali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS I cittadini della Regione Lazio sono stati recentemente bersaglio di una truffa telefonica che ha sollevato l’allarme delle autoritĂ locali. Numerosi residenti hanno infatti segnalato di essere stati contattati da un sedicente operatore regionale, il quale proponeva cambi di fornitore del gas a prezzi vantaggiosi. Un inganno, come ha prontamente chiarito la Regione Lazio, in quanto non è di sua competenza la gestione delle forniture energetiche. La Segnalazione della Regione Lazio e il Pericolo per i Cittadini. In risposta alle numerose denunce ricevute, l’ URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) della Regione Lazio ha diffuso una nota informativa per avvertire la cittadinanza della truffa in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Truffatori a “caccia” di affari nel Lazio: chiamano a nome della Regione per il cambio del gestore del gas

In questa notizia si parla di: regione - lazio - truffatori - caccia

ViabilitĂ Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilitĂ di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

La truffa a nome della Regione Lazio: chiamano per cambio di fornitore del gas; Veneto, frodi, truffe e caccia agli evasori: il punto col comandante regionale della GdF; Manovra economica, il Consiglio approva 20 articoli su 24 della legge di StabilitĂ regionale.

Dalla Regione Lazio fondi ai comuni per prelevare le specie domestiche rinselvatichite - Andrea Andreani è il nuovo Presidente ANPAM – Associazione nazionale produttori di armi e munizioni civili e sportive. Da cacciapassione.com

Caccia, approvato calendario venatorio del Lazio: si parte il 17 settembre - Con decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e su proposta dell’assessore alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini, è stato approvato il calendario venatorio regionale e il ... Scrive regione.lazio.it