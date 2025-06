Truffa Cup e falsi sms il Grande ospedale metropolitano mette in guardia i cittadini

Attenzione, cittadini di Reggio Calabria! Il Grande Ospedale Metropolitano lancia un forte avvertimento: una truffa tramite falsi SMS che usano il nome dell’ospedale per ingannare e raggirare. Lo staff della direzione generale invita tutti a prestare massima attenzione e a non cadere nelle trappole di questi truffatori. La sicurezza dei nostri cittadini è la priorità: ecco come riconoscere e difendersi da queste frodi.

La direzione del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria mette in guardia i cittadini da una truffa che, sfruttando il nome dell’Azienda ospedaliera, ha l’intento di ingannare gli utenti con falsi sms. Lo staff direzione generale dell'ospedale comunica sui social che "gli sms. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Truffa Cup e falsi sms, il Grande ospedale metropolitano mette in guardia i cittadini

In questa notizia si parla di: truffa - falsi - ospedale - metropolitano

Nella Marca è allarme spoofing, la truffa con numeri telefonici falsi - Nella Marca è scattato l'allarme spoofing, una truffa che utilizza numeri telefonici falsi. La Polizia di Stato ha ricevuto numerose segnalazioni riguardo a tentativi di frode tramite la tecnica dello spoofing, in cui malintenzionati si spacciano per operatori di polizia o dipendenti di enti pubblici per ingannare i cittadini.

Truffa Cup e falsi sms, il Grande ospedale metropolitano mette in guardia i cittadini; Reggio Calabria: truffa ai danni dell’Inps,scoperto giro falsa documentazione; Maxi truffa ai danni dell'Inps scoperta a Reggio Calabria.

Truffa in ospedale, diagnosticano falsi tumori per ritoccare il seno a spese dello Stato: tre medici condannati - Tre medici sono stati condannati per aver utilizzato le strutture pubbliche per eseguire interventi estetici: la truffa ai danni dello Stato è stata messa in atto nascondendo le operazioni dietro ... Si legge su msn.com

Truffa in ospedale, diagnosticano falsi tumori per ritoccare il seno a spese dello Stato: tre medici condannati - La truffa: come funzionava Con la scusa di diagnosi di tumore (falsa) o la necessità di sostituire delle protesi mammarie i tre medici eseguivano operazioni di chirurgia estetica in strutture ... Lo riporta leggo.it