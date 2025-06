Truffa bonus 110 Laviano Serremar fuori dal processo e in 10 a giudizio

Un'indagine scuote Laviano e l'Alta Valle del Sele: otto imputati, tra cui l’ex sindaco Oscar Imbriaco, rischiano il processo per truffa legata al bonus 110%. La vicenda, che coinvolge anche due società, si distingue per la sua complessità e il forte impatto sulla comunità. Con un decreto di giudizio immediato, si apre una nuova fase nella lotta contro le frodi edilizie, portando alla luce dettagli che potrebbero cambiare il destino di molti.

Tempo di lettura: 5 minuti Otto imputati, tra cui l’ ex sindaco di Laviano e responsabile dell’area tecnica all’edilizia privata e pubblica della cittadina dell’Alta Valle del Sele, Oscar Imbriaco, e due società quali la cooperativa Polis Mathera e la Efficient Building spa, sono i destinatari di un decreto che dispone il giudizio immediato a firma del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, Angelo Onorati, nell’ambito della maxi inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Salerno e che aveva visto ben 13 soggetti, tra persone fisiche e società, indagate con l’accusa di truffa ai danni dello Stato sulle agevolazioni fiscali dei crediti d’imposta del superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione del villaggio antistress sito nel comune di Laviano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffa bonus 110 Laviano, Serremar fuori dal processo e in 10 a giudizio

In questa notizia si parla di: giudizio - laviano - truffa - bonus

Truffa con i bonus edilizi, chiesto il processo per il consulente finanziario e altre 74 persone - Un'inchiesta su presunti illeciti legati ai bonus edilizi ha portato a una richiesta di rinvio a giudizio per un consulente finanziario e altre 74 persone.

Truffa bonus 110 Laviano, Serremar fuori dal processo e in 10 a giudizio; Processo Superbonus 110% a Matera: tribunale Salerno dichiara l’incompetenza territoriale; Operazione Borghi antichi bis: nuovo sequestro per altri 900mila euro per truffa del Superbonus 110%.

Salerno, maxi-truffa sul bonus facciate da 12 milioni: in 37 finiscono a processo - Maxi truffa da 12 milioni di euro con il "bonus facciate" nel Cilento, nel Napoletano e in Puglia. Secondo ilmattino.it

Tolentino, truffa milionaria con i bonus edilizia. In 7 finiscono sul banco degli imputati: rinviata a giudizio un'intera famiglia - TOLENTINO Truffa milionaria con ecobonus e sismabonus, a giudizio sette imputati: gli albanesi Marsel Mati, 34 anni; la madre 62enne Shpresa Mati; la sorella di Marsel la 32enne Marsida e la ... Segnala msn.com