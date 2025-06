Trovato in possesso di oltre 200 grammi di droga pusher arrestato dai carabinieri

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno intensificato i controlli, assicurando la sicurezza delle strade e delle comunità locali. Tra i risultati più significativi, un pusher arrestato con oltre 200 grammi di droga e quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un intervento deciso per combattere il crimine e tutelare i cittadini, dimostrando come l’impegno delle forze dell’ordine faccia la differenza.

Arrestato un pusher e quattro persone denunciate per guida in stato di ubriachezza. E' il bilancio nell'ultimo fine settimana dei carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto predisposti un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza dei.

