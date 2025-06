Troppi gli affidamenti diretti di Asmiu.

Troppi affidamenti diretti di Asmiu sollevano dubbi e polemiche. La risposta di Sabrina Boghetti, amministratore unico, non placa le perplessità di Stefano Benedetti, che denuncia irregolarità e conflitti di interesse. La questione si anima ulteriormente con l’esposto inviato in Procura e agli organismi di controllo, alimentando il sospetto che dietro pratiche troppo frequenti ci siano rischi di favoritismi e mancanza di trasparenza. È regolare utilizzare sempre...

La risposta dell'amministratore unico di Asmiu Sabrina Boghetti, sull'affidamento diretto di una fornitura a un'azienda di cui il padre è socio, non cancella i dubbi di Stefano Benedetti, ex consigliere comunale e ora presidente dell'associazione 'Massa città nuova'. E a quelli scritti nell'esposto inviato in Procurae agli organismi di controllo ne aggiunge altri legati agli affidamenti diretti fatti da Asmiu. "È regolare utilizzare sempre questo strumento e non emettere regolari bandi pubblici?" chiede Benedetti che ritiene la risposta debba arrivare in consiglio comunale. E riporta il lungo elenco di affidamenti diretti fatti dalla società che ha il Comune di Massa come socio unico solo nell'anno in corso.