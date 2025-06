Trofeo Tnb Azimut Malgaroli si regala un doppio sorriso | vince in singolo e doppio

Il Trofeo TNB Azimut Malgaroli si conferma un vero e proprio festival di emozioni, regalando un doppio sorriso al giovane talento bergamasco Leonardo. Il 22enne conquista il primo turno all’ITF da 15mila dollari a Città dei Mille, battendo Rottoli nel singolare e passando il turno in doppio con Seghetti. Un risultato che apre le porte a nuovi successi e conferma il suo talento sulla scena internazionale.

TENNIS. Martedì 24 giugno giornata speciale per il 22enne bergamasco nel primo turno dell'Itf da 15mila dollari al Città dei Mille: Leonardo batte Rottoli nel singolare e passa il turno in coppia con Seghetti. Ok l'iraniano Rahmani.

