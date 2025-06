Tricase e Tiro verso il patto di amicizia | si rafforza il partenariato tra territori

Tricase e Tiro rafforzano il loro legame di amicizia e collaborazione, dimostrando come il dialogo e la cooperazione possano superare le tensioni internazionali. Nel cuore di questa iniziativa, il partenariato tra i due territori si traduce in programmi di formazione e scambi culturali che promuovono solidarietà e crescita condivisa. Un esempio luminoso di come l’impegno locale possa diventare ponte di pace e speranza per il futuro.

TRICASE – Un'amicizia che si rafforza oltre e nonostante le tensioni internazionali in corso: prosegue il rapporto di partenariato tra il comune salentino di Tricase e la municipalità libanese di Tiro nel programma di formazione in previsione del patto di amicizia.

