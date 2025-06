Tributo a Ligabue a Carini | al parco Almoad i Radioraptus in concerto

Preparatevi a un'emozione indimenticabile: il 28 giugno, al parco Almoad di Carini, i RadioRaptus renderanno omaggio a Ligabue, portando sul palco l'energia travolgente del rock emiliano e le parole che hanno segnato intere generazioni. Una serata dedicata ai grandi successi dell'artista, per rivivere insieme le emozioni di "Certe Notti" e "Urlando contro...". Non mancate, perché questa sarà un'occasione unica per cantare e sentirsi parte di qualcosa di speciale!

L'energia del rock emiliano e le parole che ci sono entrate nel cuore. Tutto questo è Ligabue, e i RadioRaptus sono pronti a farcelo rivivere. Il 28 giugno al parco cittadino di Carini, una serata per cantare a squarciagola tutti i suoi più grandi successi, da "Certe Notti" a "Urlando contro.

