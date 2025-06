Tribunale amministrativo boccia l’impianto per rifiuti speciali

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha messo un freno alla realizzazione di un impianto per rifiuti speciali a Santa Croce, Teano, chiudendo un lungo capitolo di contenziosi. Una vittoria significativa per la tutela ambientale e il benessere della comunità locale, che dimostra come la giustizia possa fare la differenza nel proteggere il territorio. La sfida ora si sposta sulla ricerca di soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha detto no alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali in localitĂ Santa Croce, nel territorio comunale di Teano. La decisione è stata notificata ieri al Municipio, mettendo fine a un lungo contenzioso che aveva. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tribunale amministrativo boccia l’impianto per rifiuti speciali

In questa notizia si parla di: tribunale - amministrativo - impianto - rifiuti

Impianto biostabilizzazione rifiuti, ricorso al Tar contro la nuova proroga - Il Comune di Poggiardo si oppone alla recente proroga dei termini di chiusura dell’impianto di trattamento meccanico biologico, decisa dalla Regione Puglia con la delibera 130.

CHIESTA LA RIMOZIONE IMMEDIATA DI TAVOLI E SEDIE A UN BACARO DI RIVA VENA Chioggia 18 giugno 2025 - Micaela Brombo Può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale il bacaro di Riva Vena toccato dall’Ordinanza 256 in data di oggi 18 gi Vai su Facebook

Tribunale amministrativo boccia l’impianto per rifiuti speciali; L'impianto per i rifiuti umidi a Mili, il Tar respinge la richiesta di sospensione; Impianto rifiuti sanitari infetti ad Atessa: Tar respinge definitivamente ricorso Di Nizio.

Basta rifiuti, il Tar blocca l'impianto Tmb di Guidonia - Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 14 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo ... Come scrive rainews.it

Emergenza rifiuti, Gualtieri firma ordinanza e riapre per 45 giorni l’impianto Tmb di Guidonia - Con la sentenza numero 367/2025 il Tribunale Amministrativo del Lazio aveva accolto il ricorso presentato da diverse ... Si legge su msn.com