Trevi e Soilmec in due mesi commesse per 140 milioni

Trevi, divisione del Gruppo Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali e Soilmec spa, divisione del Gruppo Trevi che progetta e produce macchinari e impianti per l’ingegneria del sottosuolo, in continuità con il trend positivo d’inizio anno, si sono aggiudicate, nei mesi di aprile e maggio, commesse e ordini per un valore totale di oltre 140 milioni, incrementando il portafoglio ordini del Gruppo di fine maggio a 15 milioni. "Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di Gruppo - sottolinea Giuseppe Caselli, amministratore delegato del Gruppo Trevi - stiamo lavorando su altre interessanti possibilità di sviluppo sia in Italia che all’estero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trevi e Soilmec, in due mesi commesse per 140 milioni

