Trento studentessa pubblica una foto dove indossa una maglia con Barbie Brigate Rosse

In un gesto che ha suscitato scalpore e riflessioni, Agnese Tumicelli, presidente del Consiglio studentesco di Trento, ha indossato una maglietta con simboli controversi durante una manifestazione. La sua scelta ha acceso il dibattito tra chi vede un messaggio di denuncia e chi lo interpreta come provocazione. Un episodio che invita a riflettere sui limiti della libertà di espressione e sull’importanza di contestualizzare i simboli storici, anche in ambiti universitari.

Durante una manifestazione studentesca a Trento, Agnese Tumicelli, presidente del Consiglio studentesco e membro del CdA dell’ateneo, ha indossato una maglietta raffigurante una Barbie con la scritta “ Brigate Rosse ” e la stella a cinque punte, insieme a simboli evocativi dell’omicidio di Aldo Moro: una Renault 4 rossa, una pistola, un piede di porco, un passamontagna e l’immagine stilizzata del volto dell’ostaggio con il giornale in mano. Alessandro Urzì (Fdi): «Pericoloso riaffiorare della simbologia delle Br nell’università ». La foto, condivisa su Instagram, ha generato aspre critiche. Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ha commentato: «Denunciamo il pericoloso riaffiorare della simbologia delle Brigate rosse all’interno di un’organizzazione di sinistra presente nell’universitĂ di Trento», aggiungendo che «gli episodi che in queste ore stiamo sottoponendo all’attenzione dei ministeri all’Interno e all’UniversitĂ devono imporre immediate reazioni da parte dell’ateneo e del rettore». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trento, studentessa pubblica una foto dove indossa una maglia con “Barbie Brigate Rosse”

