Trent Reznor non si arrende | Scrivo musica per sentirmi vivo

Trent Reznor non si arrende e continua a creare musica per sentirsi vivo, sfidando ogni dubbio e ostacolo. Dopo aver dichiarato di non avere fretta di riformare i Nine Inch Nails, il suo Peel It Back World Tour, partito da Dublino il 15 luglio, conferma la sua energia e passione. Questa sera, al Parco della Musica di Segrate, i fan avranno l’opportunità di rivivere il potente industrial rock che ha segnato un’epoca.

E pensare che fino a qualche tempo fa il chitarrista Trent Reznor nelle interviste ammetteva di non avere alcuna urgenza di riportare i Nine Inch Nails sulla strada. Partito il 15 luglio da Dublino, il Peel It Back World Tour lo smentisce energicamente, restituendo ai palchi l’ industrial rock scuro e potente della band di “The Fragile” e “Hesitation marks”, impegnata stasera al Parco della Musica di Segrate. Preceduti dal set del dee jay tedesco Boys Noize (giĂą dalla consolle Alexander Ridha), Reznor e il sodale Atticus Ross puntano soprattutto sul repertorio del secondo album “ The downward spiral ”, da cui affiorano ben 7 dei 20 brani in scaletta, fra cui le inevitabili “Head like a hole” e “Hurt” oltre alla cover di David Bowie “I’m afraid of americans”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trent Reznor non si arrende : "Scrivo musica per sentirmi vivo"

