Il 'valore reale' di Trenord, che comprende gli impatti sociali, ambientali diretti ed indiretti generati in Lombardia dal servizio ferroviario regionale è cresciuto del 6% a 3 miliardi di euro nel 2024. Un dato - viene spiegato - elaborato da Kpmg, che tiene conto della crescita del 5,9% a 201 milioni di passeggeri trasportati con le 740mila corse, evitando oltre 3,2 miliardi di km di viaggi in auto e 318mila tonnellate di emissioni di Co2, pari a quanto producono circa 68mila persone. Dei 3 miliardi di valore reale generato da Trenord, 1 miliardo è relativo all'impatto economico, che comprende il reddito dei 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trenord, 'valore reale' in crescita del 6% a 3 miliardi nel 2024

