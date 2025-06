‘Treni storici in giro per l’Italia’ | al prima puntata del programma di La7 punta sulla Campania

Prepariamoci a un viaggio nel passato e nel cuore dell’Italia! Domenica 29 giugno 2025 alle 11:45, su LA7, debutta “SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l’Italia”, un’emozionante avventura che ci porterà alla scoperta di 8216 treni d’epoca. La prima tappa? La meravigliosa Campania, tra panorami mozzafiato e ricordi di un’Italia che ha scritto pagine indimenticabili della sua storia.

Debutta Domenica 29 giugno 2025, alle ore 11:45 su LA7, "SIGNORI SI PARTE – Treni storici in giro per l'Italia", il nuovo programma televisivo che accompagnerà i telespettatori per sei Domeniche consecutive in un itinerario emozionante a bordo di rotabili che hanno fatto la storia d'Italia. Alla conduzione la Giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell'Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani. Dalle locomotive a vapore alle iconiche Centoporte, fino al mitico treno rapido Arlecchino, simbolo del boom economico degli anni '60, le 6 puntate della prima stagione raccontano un'Italia autentica, attraversando mari e montagne, antichi borghi e città d'arte, in un viaggio che unisce racconto, emozione e scoperta.

