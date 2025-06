Treni regionali sulla linea lenta | Subito un tavolo

In un contesto di crescenti disagi sui treni regionali della linea lenta, la richiesta di un tavolo urgente diventa imprescindibile. Mentre alcuni colleghi si sono manifestati con flash mob e proteste pubbliche, il sindaco Chiassai invita l'amministrazione a rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. È ora che le istituzioni adottino azioni decisive, piuttosto che passerelle, per risolvere i problemi e garantire un servizio efficiente.

"Invece dei flash mob, il presidente Giani risponda alla nostra richiesta di un tavolo urgente. Chi amministra non fa passerelle, risolve i problemi". Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai era stata molto diretta nel non aderire alla manifestazione di qualche giorno fa dei colleghi primi cittadini del Valdarno fiorentino e aretino: con la fascia tricolore, hanno preso il treno delle 8 direzione Santa Maria Novella per andare a protestare contro lo spostamento dei regionali dalla direttissima alla linea lenta dal 1° gennaio prossimo. Chiassai è stata l'unico sindaco a non aderire, chiedendo piuttosto di tornare al tavolo di lavoro per discutere di questa ennesima tegola per i pendolari del Valdarno: la delibera ART del 6 dicembre 2024 ha decretato la scadenza della proroga che tuttora permette ai treni che non arrivano ai 200 kmh di passare dalla direttissima.