Treni per Milano il caos tornerà nel 2026 | chi può sceglie smart working o le ferie | Grafico | gli orari che cambiano

Il traffico ferroviario per Milano si prepara a un’estate turbolenta, con il caos che potrebbe tornare nel 2026. Tra orari rivisti e aumenti degli indennizzi, i pendolari sono chiamati a scegliere tra smart working e ferie per affrontare la situazione. Mentre le prenotazioni resistono, si registrano meno viaggi dalla Lombardia ma più dall’Emilia, con la Liguria che conferma il suo ruolo di meta irresistibile. La sfida è già nelle prime battute: come cambieranno le abitudini di viaggio?

Dal 21 luglio al 29 agosto il periodo più caldo. Ora si tratta per un aumento degli indennizzi ai pendolari. Ma le prenotazioni non hanno flessione, meno arrivi dalla Lombardia e più dall'Emilia: "La Liguria è attrattiva".

Caos treni sulla linea Lecco-Milano: pendolari in fuga dalla Centrale - Un lunedì sera da incubo per i pendolari della linea Lecco-Milano, travolti da un'ondata di disagi e caos sulla rete ferroviaria.

