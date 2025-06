Treni Alta Velocità guasto sulla linea Roma-Napoli ad Anagni | ritardi fino a 60 minuti

Situazione critica sui binari: un guasto sulla linea Roma-Napoli ad Anagni sta causando disagi significativi. I treni ad alta velocità registrano ritardi fino a 60 minuti, mentre alla stazione Termini si verificano ritardi di oltre due ore, soprattutto per i collegamenti provenienti dal Sud Italia. È il momento di prepararsi a possibili disservizi e di monitorare attentamente gli aggiornamenti delle compagnie ferroviarie.

Alla stazione Termini si registrano ritardi di oltre due ore nella circolazione di treni soprattutto provenienti dal sud Italia.

