Tremonzelli mezzo pesante in avaria in galleria | traffico bloccato a Polizzi Generosa

Un incidente di percorso sulla A19 tra Palermo e Catania sta causando forti disagi: un mezzo pesante in avaria nella galleria di Tremonzelli ha bloccato il traffico, creando code interminabili fino a Polizzi Generosa. Tra caldo estivo e lavori in corso, il viaggio si trasforma in una sfida di pazienza. Restate aggiornati per le ultime novità e alternative per aggirare l’ostacolo.

A causa di un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria Tremonzelli, il traffico è attualmente bloccato su un tratto della A19 “Palermo-Catania”, sulla carreggiata in direzione Catania, al km 71,700, in localitĂ Polizzi Generosa. Un'estate in coda, i lavori in corso nelle autostrade. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Tremonzelli, mezzo pesante in avaria in galleria: traffico bloccato a Polizzi Generosa

In questa notizia si parla di: tremonzelli - mezzo - pesante - avaria

